"Митрофанушка по ним еще учился": министр обороны РФ нашел "тысячи ошибок" в учебниках по географии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уверен, что нынешний уровень преподавания географии в России слишком низок для решения государственных задач.

В нынешних российских учебниках по географии тысячи фактических ошибок, они неинтересны и несовременны.

Об этом заявил президент Русского географического общества (РГО), министр обороны Сергей Шойгу.

Читайте такжеРоссийские пятиклассники устроили на 8 марта акцию «Без баб» и отгоняли школьниц пинками

«Необходимо решить вопрос с учебниками географии. Мало того, что существующие абсолютно несовременны и неинтересны, так они еще и просто переполнены фактическими ошибками», - отметил он.

В качестве примера Шойгу процитировал учебник для 7-го класса, в котором утверждается, что население Северной Европы составляет 27 миллионов человек, что составляет 4% населения Земли.

«Судя по цифрам, могу только предположить, что эти данные перекочевали к нам из учебника географии времен Екатерины II, по которому еще учился незабвенный Митрофанушка Простаков (герой комедии Дениса Фонвизина "Недоросль" - УНИАН). То же самое относится и к атласам. Представьте себе, в тех материалах, что выборочно проверяли эксперты РГО, счет ошибок шел на тысячи!» - отметил министр обороны.

Как сообщал УНИАН, в российском Южно-Сахалинске учительница музыки в школе №4 оскорбила ученицу из-за невыученной песни.