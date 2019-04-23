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Дедовщина с рождения: Путину показали роботов и заставили их отжиматься (видео)

18:07, 23 апреля 2019
Русский міръ
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Cуворовцы скомандывали роботу "принять упор лежа" / скриншот

Президенту России Владимиру Путину, который во вторник, 23 апреля, посетил Суворовское училище в Санкт-Петербурге, продемонстрировали отжимающихся роботов.

Видео опубликовано в Telegram-канале RIAKremlinpool.

«Упор лежа принять! Отжаться в количестве трех раз», - скомандовал суворовец.

Стоит заметить, что при следующей команде «встать на голову» один из роботов отказался выполнять ее. Поэтому воспитаннику училища пришлось толкнуть робота рукой, после чего тот все-таки стал на голову.

Как сообщал УНИАН, российский пропагандистский телеканал "Россия 24" решил устроить эксперимент и вместо ведущего дал зачитывать новости роботу. В течение шести минут он монотонным голосом рассказывал о происходящем в стране.

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Теги: #Россия#Путин