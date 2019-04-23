Дедовщина с рождения: Путину показали роботов и заставили их отжиматься (видео)

Стоит заметить, что при следующей команде «встать на голову» один из роботов отказался выполнять ее.

Президенту России Владимиру Путину, который во вторник, 23 апреля, посетил Суворовское училище в Санкт-Петербурге, продемонстрировали отжимающихся роботов. Видео опубликовано в Telegram-канале RIAKremlinpool. «Упор лежа принять! Отжаться в количестве трех раз», - скомандовал суворовец. Стоит заметить, что при следующей команде «встать на голову» один из роботов отказался выполнять ее. Поэтому воспитаннику училища пришлось толкнуть робота рукой, после чего тот все-таки стал на голову. Как сообщал УНИАН, российский пропагандистский телеканал "Россия 24" решил устроить эксперимент и вместо ведущего дал зачитывать новости роботу. В течение шести минут он монотонным голосом рассказывал о происходящем в стране.

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