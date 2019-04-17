"Сильно пьющий олигофрен": новости на "Россия 24" начал вести странный робот (видео)

Уже в первом своем выпуске он выдал фейк о российской оппозиции.

Российский пропагандистский телеканал "Россия 24" решил устроить эксперимент и вместо ведущего дал зачитывать новости роботу. В течение шести минут он монотонным голосом рассказывал о происходящем в стране.

Об этом сообщает ТСН.

"Впервые в эфире телеканала "Россия 24" ведущим новостей выступил робот. Как он справился со своими обязанностями - судить телезрителям. Смогут ли роботы заменить журналистов?", – говорилось в подводке к видео.

Зрители в комментариях к ролику отметили, что особой разницы не почувствовали.

Читайте такжеВ США создали робота-юмориста с искусственным интеллектом (видео)

"Где робот? Ничего не изменилось", "Пенсионеры - сто процентов - и не поняли, что это робот!", "Киселев без работы останется?" - такими были комментарии.

Многие писали о том, что роботу можно будет врать без зазрений совести. Тем более, что за шесть минут в эфире робот уже успел рассказать неправду об оппозиционере Илье Яшине.

"Не, а что, логично! Про Америку, Сирию и Украину с утра до ночи, не натерев мозоли на языке, могут вещать роботы! И никакой совести", "Робот фейкует про Яшина, я видел всё", "Именно так выглядит электронный сливной бачок", "Вся Россия в одном роботе. Синюшный мужик с лицом олигофрена транслирует клевету на оппозицию и рассказывает сказки про бесполезное Сколково".

Многие пользователи отметили внешний вид робота-ведущего, больше походящего на сильно пьющего человека. Некоторые сомневались, что перед ними действительно робот: "Это не робот, это кукла, у которой движется рот и глаза. Слышно, что голос отдельно наложен и скорее всего это просто обработанная человеческая речь".

Как сообщал УНИАН, в России на "форуме Путина" аниматора в костюме выдали за "самого современного робота"