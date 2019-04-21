Одиозная Захарова оконфузилась, критикуя Супрун (фото)

Через 15 минут Захарова поняла ошибку и исправила.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала исполняющую обязанности министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун "министром образования" и "адептом национализма".

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Об этом российский дипломат написала на своей странице в Facebook. "Министр образования Украины факт своего голосования сопроводила хэштегом "Украина превыше всего". То ли необразованная, то ли адепт национализма как способа управления современной Украины. Такой "хэштег" в 30-е уже имел распространение в Германии и привел к удалению миллионов пользователей планеты Земля", - пишет Захарова.

Однако через 15 минут Захарова поняла, что ошиблась, и исправила "министр образования" на "министр здравоохранения".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге процитировала для примера «русофобии» слова, которые ошибочно приписывают бывшему премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер якобы во время выступления в Хьюстоне в 1991 году.