Спикер МИД РФ опозорилась из-за использования фейковой цитаты Тэтчер в качестве примера "русофобии"

02:55, 16 июня 2018
Русский міръ
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Мария Захарова / REUTERS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге процитировала для примера «русофобии» слова, которую ошибочно приписывают бывшему премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер якобы во время выступления в Хьюстоне в 1991 году.

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На очередной фейк российских властей обратил внимание журналист Алексей Ковалев в ответ на твитт российского внешнеполитического ведомства с соответствующими словами Захаровой. Журналист отметил, что цитата, которую ложно приписывают Тэтчер, присутствует в книге Андрея Паршева «Почему Россия не Америка» 1997 года, однако в исторических документах ее нет.

По его данным, в Хьюстоне Тэтчер выступала, ни текста, ни записи не сохранилось, но в местной Houston Chronicle сохранился пересказ, в котором про Россию ни слова.

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Теги: #пропаганда#Россия