Спикер МИД РФ опозорилась из-за использования фейковой цитаты Тэтчер в качестве примера "русофобии"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге процитировала для примера «русофобии» слова, которую ошибочно приписывают бывшему премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер якобы во время выступления в Хьюстоне в 1991 году.
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На очередной фейк российских властей обратил внимание журналист Алексей Ковалев в ответ на твитт российского внешнеполитического ведомства с соответствующими словами Захаровой. Журналист отметил, что цитата, которую ложно приписывают Тэтчер, присутствует в книге Андрея Паршева «Почему Россия не Америка» 1997 года, однако в исторических документах ее нет.
По его данным, в Хьюстоне Тэтчер выступала, ни текста, ни записи не сохранилось, но в местной Houston Chronicle сохранился пересказ, в котором про Россию ни слова.
Эта цитата – 100% фейк из книги 1997 года Андрея Паршева «Почему Россия не Америка». Ни в каких проверяемых исторических документах её нет. Ну и в Хьюстоне в 1991 году Тэтчер не выступала. pic.twitter.com/TArPgwGMRQ— Alexey Kovalev (@Alexey__Kovalev) 15 червня 2018 р.
Мария Захарова вышла из отпуска и взялась за дело с утроенной энергией. Вчера она защищала выдуманную цитату из Терезы Мэй, сегодня выкапывает баян 1997 года из книги «Почему Россия не Америка» (Маргарет Тэтчер ничего подобного никогда не говорила и таких записей не существует) pic.twitter.com/Mzkgdf2djp— Alexey Kovalev (@Alexey__Kovalev) 15 червня 2018 р.
Новые подробности: в Хьюстоне она всё-таки выступала, ни текста, ни записи не сохранилось, но в местной Houston Chronicle (@MID_RF, с вас $4, которые я заплатил за подписку) нашёл пересказ, про Россию там ни слова. Жду ответа от корреспондента NYT, который оттуда писал репортаж. https://t.co/oGjkVH8HRE— Alexey Kovalev (@Alexey__Kovalev) 15 червня 2018 р.