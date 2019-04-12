Российского священника отправили в ссылку в глухое село из-за эффектных фото жены (видео)

В соцсетях жестко раскритиковали жену священника за участие в конкурсе красоты.

В российском Магнитогорске разгорелся скандал вокруг священника и его жены.

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Женщина приняла участие в конкурсе красоты и разместила фотографии в Интернете, говорится в сюжете ТСН.

В соцсетях жестко раскритиковали женщину. Кто-то из пользователей упрекнул: попадья не может выставлять себя напоказ и участвовать в таких конкурсах.

В руководстве РПЦ отреагировали радикально, и отправили попа служить в глухое село Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области, по крайней мере, пока церковная семья не покается.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое на творческом конкурсе «Звезда Ямала» с участием детей от семи лет одна из участниц продемонстрировала танец на пилоне в нижнем белье, которое светилось, и сапогах-«стрипах».