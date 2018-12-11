В России девушка в светящемся нижнем белье станцевала на шесте на детском конкурсе (видео)

Детский конкурс собрал 104 участника, из которых большинство — дети от 7 лет.

В Новом Уренгое на творческом конкурсе «Звезда Ямала» с участием детей от семи лет одна из участниц продемонстрировала танец на пилоне в светящемся нижнем белье и сапогах-«стрипах». Возмущенная мама шестилетнего ребенка отказалась от участия своего сына в конкурсе и забрала его домой.

Об этом пишет "Ura.ru".

Видео выступления возмущенная мама опубликовала в соцсетях. «Детский конкурс проводится, а тут полуголая баба. Куда мир катится… знала бы — ребенка бы на конкурс не пустила. Я в шоке…» — подписала она свой пост. Публикация уже собрала сотни комментариев, в том числе возмущенных.

Читайте такжеШнуров высмеял матерным стихотворением рухнувшее в сугроб российское аэротакси

«Конкурс был по большей части детский. Читали стихи, басни, сказки, пели песни. Этот номер объявили просто как танец на пилоне. И детей вывели к сцене, и все это было перед ними», — рассказала мама ребенка.

В управлении по работе с молодежью и общественностью администрации Нового Уренгоя пояснили, что конкурс проводился МАУ МЦ «Молодежный» и в его положении указан оригинальный жанр, в который, наряду с цирковым искусством, входит поул-дэнс.

Конкурс собрал 104 участника, из которых большинство — дети от 7 лет. Ничего страшного в этом номере директор учреждения Светлана Боровских не видит. «Действительно захватывающий был номер, потому что были спецэффекты. В темноте зажигался костюм участницы. И поэтому, конечно, ребенок смотрел на эффектный костюм и гимнастический номер», — рассказала директор учреждения. И добавила, что не видит разницы между выступления в цирке гимнасток в открытых купальниках и номером на пилоне.

Как сообщал УНИАН, в сети рассказали об ужасах закулисья пропагандистского "Голубого огонька".