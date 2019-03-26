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Прямо возле Кремля украли кабель правительственной связи

13:37, 26 марта 2019
Русский міръ
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в полиции.

По их данных, кражу в коллекторе на Васильевском спуске рядом с Большим Москворецким мостом обнаружили 25 марта. Заявление о пропаже в полицию подал неназванный 34-летний житель Москвы.

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Сотрудники правоохранительных органов уже провели опрос разнорабочих строительной организации и посмотрели записи камер наблюдения. Как уточнили источники агентства, видеонаблюдения в непосредственном месте краже нет.

Сумма ущерба пока не установлена.

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Теги: #Кремль