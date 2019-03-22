В РФ отправленный под домашний арест мужчина пропил свой электронный браслет (фото)

Браслет он снял при помощи отвертки. Вырученные от продажи деньги мужчина пропил.

Полиция задержала 13 февраля в Москве (Россия) двух братьев, обокравших магазин. Через три дня суд отправил подозреваемых под домашний арест. Однако один из братьев теперь переведен в СИЗО, из-за того, что умудрился продать контрольную аппаратуру и электронный браслет.

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Об этом пишет «МК». Сотрудники правоохранительных орагнов выдали подозреваемым стационарную контрольную аппаратуру стоимостью около 9 тысяч рублей (около 3 800 гривень по актуальному курсу) и модернизированные электронные браслеты. Один из братьев (дважды судимый) уже 3 марта отнес контрольное устройство и браслет в скупку в Подмосковье. Браслет он снял при помощи отвертки. Вырученные от продажи 1500 рублей мужчина пропил.

Правоохранители заметили неполадки в сигнале. Они оперативно нашли и продавца, и приборы.

Как сообщили изданию в прокуратуре Зеленограда, «продавцу» браслета меру пресечения изменили на содержание под стражей, а его брат остается под домашним арестом.

Как сообщал УНИАН, ранее в Москве арестанта-трансгендера не приняли ни в мужское, ни в женское СИЗО.