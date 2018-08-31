В Москве арестанта-трансгендера не приняли ни в мужское, ни в женское СИЗО

Заключенного доставили в больницу «Матросской тишины», но держать его там до бесконечности нельзя.

В российской столице заключенную, поменявшую пол, не приняли ни в женский, ни в мужской изолятор. В первом заявили, что арестантка – уже не женщина, а во втором – что он еще не мужчина.

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Об этом сообщает MK.RU («Московский комсомолец»). Отмечается, что 25 августа суд постановил взять подозреваемого Назара Гулевича под стражу по подозрению в мошенничестве.

В тот же день его повезли в единственное женское СИЗО № 6, но медики осмотрели арестанта и пришли к выводу, что этот изолятор – не для него.

Конвоиры приняли заключенного обратно и повезли в мужское СИЗО №3. Но там Назара раздели для телесного осмотра, после которого также отказались принимать его.

Отмечается, что Гулевич на данный момент совсем не похож на женщину. Сам он идентифицирует себя как мужчину, которому просто не успели провести все необходимые операции. Примечательно, что ранее подсудимый принимал участие в шоу "Битва экстрасенсов".

В УФСИН Москвы журналистам рассказали, что заключенного в итоге доставили в больницу «Матросской тишины», где содержатся как женщины, так и мужчины.

Гулевич, как отмечается, успел поменять документы на свободе, но процесс трансформации из женщины в мужчину затянулся и не был закончен к моменту задержания. И следователь, и прокурор, и судья об этом знали. Как и о том, что ни одно российское СИЗО не предусмотрено для содержания трансгендеров.

Тем не менее, суд посчитал, что Назара нельзя оставить под подпиской или на домашнем аресте и постановил избрать самую жесткую меру пресечения. Решение было принято несмотря на то, что фигуранта дела подозревают в хищении уставного капитала некой фирмы, то есть в преступлении в сфере предпринимательской деятельности, за которое Верховный суд РФ вообще не рекомендовал помещать в СИЗО.

Держать Гулевича в больнице до бесконечности, при этом, нельзя – он здоров. Вопрос о том, куда поместить его, остается для ФСИН открытым.

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