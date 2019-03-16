РосСМИ тиражируют статью фейкового "немецкого СМИ" о якобы расцвете оккупационного Крыма

Оказалось, что большинство материалов на сайте - просто заголовки без текста статей, а сам сайт был создан пару месяцев назад.

Российские СМИ тиражируют статью журналиста издания Der Globus Deutschland Генри Сент-Джорджа, который написал о "ренессансе" Крыма во времена правления там российской оккупационной власти.

Однако, как выяснили расследователи The Insider, "немецкое издание" Der Globus Deutschland оказалось фейковым.

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Отмечается, что на сайте издания нет ни адреса редакции, ни имени главного редактора, ни каких-либо других контактов. А сам сайт появился всего два месяца назад. Есть у него и ещё одна интересная особенность.

"Внешне Der Globus Deutschland выглядит как обычный сайт политических новостей с десятками обновлений в день (правда все — с анонимным автором). Странности начинаются при открытии этих материалов: каждый состоит всего лишь из нескольких строчек, причем по стилю они напоминают подзаголовки статей, но самих статей после них нет", - говорится в расследовании.

Выяснилось, что большинство материалов на сайте - это заголовки и подзаголовки статей журналиста Кевина Хагена из немецкого издания Spiegel - без текста самой статьи, без ссылок на источник и без упоминания имени автора.

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"Впрочем, изредка, не каждую неделю, появляются более масштабные публикации, но и здесь сайт не изменяет своему творческому методу: они механически скопированы из других изданий без указания источников. Например, статья "Спорные поздравления: приветственные телеграммы, направленные предшественниками Штайнмайера в Иран" полностью совпадает со статьей все того же Кевина Хагена в Spiegel", - говорится в сообщении.

Расследователи отмечают, что статья о Крыме несколько выпадает из общего ряда. Во-первых, она подписана не анонимным редактором, а неким Генри Сент-Джорджем; а во-вторых, переведена с английского языка, а не написана на немецком.

"Причем [переведена] довольно своеобразно: заголовок одного из ее разделов Crimea ("Крым") превратился в Creme (по-португальски "сливки"), хотя в других местах слово Krim по-немецки написано правильно. В оригинале статья опубликована в малоизвестном (около 70 тысяч посетителей в месяц, преимущественно из Филиппин, России и Украины) интернет-издании EU Reporter, где есть еще несколько материалов этого автора, многие из которых посвящены Украине и отличаются промосковской направленностью. Больше о Сент-Джордже ничего не известно и сам факт его существования вызывает сомнения", - отмечается в статье.

Как сообщал УНИАН, в январе росСМИ распространяли фейк об исчезновении на Донбассе итальянского фотографа.