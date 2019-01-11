РосСМИ распространяют фейк об исчезновении на Донбассе итальянского фотографа - Минобороны

Он лично связался с министерством и сообщил, что вернулся в Италию на праздники.

В Министерстве обороны Украины опровергли фейковую "информацию" российских СМИ о якобы исчезновении на Донбассе итальянского фоторепортера Роберто Травано.

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства обороны Украины в Facebook.

"По "странному" стечению обстоятельств, вскоре после нашей публикации о награде, которую получила фотография погибшего на Донбассе старшего сержанта Вооруженных сил Украины Кобченко С.Г., которая была представлена итальянским фоторепортером Роберто Травано на рассмотрение Международного конкурса "Tokyo International Foto Awards", в пропагандистских СМИ страны-агрессора поднялась волна фейковых новостей о якобы "исчезновении" итальянского фотографа "на украинской части Донбасса", - говорится в заметке.

В Минобороны отметили, что Травано лично связался с ними и сообщил, что он жив и здоров, своевременно вернулся из Украины домой в Италию, чтобы вместе с семьей отпраздновать Рождество и новогодние праздники.

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Кроме того, в МОУ подчеркнули, что весь Донбасс является украинским.

"Вместе с тем, отдельные его районы временно оккупированы Российской Федерацией, и именно из этих районов российские спецслужбы подняли эту волна дезинформации, которую затем режим Путина распространил в своих пропагандистских изданиях. Мы призываем отечественные и европейские СМИ быть внимательными и не поддаваться на провокацию российских спецслужб и не обнародовать непроверенную информацию", - говорится в сообщении.

Напомним, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии им. Кульчицкого старшего сержанта Виталия Маркива задержали в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера гражданина Италии Рокелли и его русского напарника Андрея Миронова вблизи г. Славянск 24 мая 2014 года.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отметили, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

В Департаменте коммуникации МВД Украины сообщили, что против Маркива дал показания французский журналист. Дело Маркива итальянский суд начал рассматривать в сентябре прошлого года.