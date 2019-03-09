Масленица по-русски: во Владимире умер победитель конкурса по поеданию блинов

Россиянин поел масленичных блинов и умер.

Во Владимир умер 45-летний мужчина на одном из гуляний по случаю Масленицы.

Об этом написал портал Зебра ТВ.

По сообщению издания, 8 марта горожанин принимал участие в конкурсе по поеданию блинов у кинотеатра «РусьКино» в микрорайоне Доброе города Владимира.

Неожиданно мужчине стало плохо, и он упал на землю. Окружающие попытались оказать владимирцу первую помощь, но их усилия были безрезультатны. Прибывшие по вызову медики скорой помощи констатировали смерть, что, по утверждению Зебра ТВ, изданию неофициально подтвердили в полиции.

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Явилось ли именно поедание блинов причиной смерти мужчины, определит вскрытие.

Отметим, как писал УНИАН, с 4 по 10 марта длится Масленица - неделя перед Великим постом. Люди пекут блины и устраивают народные гуляния.