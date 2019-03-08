Telegram призвал пользователей на митинг против изоляции интернета в РФ

Мессенджер Telegram зовет пользователей на акции протеста, которые запланированы на 10 марта.

Компания Telegram призвала пользователей выйти 10 марта на акции против изоляции российского интернета.

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Сообщение с призывом на митинг распространил бот, с помощью которого мессенджер информирует о нововведениях, написала Meduza.

Согласованный митинг в Москве должен начаться на проспекте Сахарова в 14.00. Его проводит Либертарианская партия. По данным Telegram, аналогичные акции пройдут в других городах России.

"Более 10 месяцев "Роскомнадзор" ежедневно блокирует тысячи IP-адресов, пытаясь помешать работе Telegram в России. Пока Telegram выигрывает в этой борьбе, но в любой день все может поменяться – государство обладает огромными ресурсами, изъятыми у населения", - отмечается в сообщении.

Поводом для митингов против изоляции рунета стало рассмотрение в Госдуме законопроекта, который позволит российским властям контролировать точки соединения российского сегмента интернета с внешним миром. Для противодействия внешним угрозам авторы инициативы предлагают, в частности, создать инфраструктуру, которая позволит российскому сегменту работать в изоляции.