Скандальный российский шоумен объявил о съемках триквела культового фильма «Брат»

Идею уже раскритиковал продюсер первых двух фильмов Алексея Балабанова.

Одиозный российский музыкант Стас Барецкий заявил, что планирует принять участие в съёмках фильма «Брат-3», который станет продолжением культовых картин Алексея Балабанова.

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Как рассказал шоумен журналистам НСН, в съёмках также примет участие бывший боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик, который ранее отбывал наказание по статьям о хулиганстве, побоях и проникновении в жилище с угрозой насилия.

«Мы будем снимать фильм «Брат-3» про младшего сына. Потому что в России всегда было три брата: один был умный, второй хитрый, а третий, извините меня, нормальный. Соответственно, будем еще фильм снимать. В одной из главных ролей будет Дацик, я его заинтересовал в этом плане, он к этому готов», - заявил Барецкий.

По его словам, для производства фильма создана студия «2020», веб-сайт и группа «ВКонтакте». Название студии связано с планами запустить фильм в ротацию в 2020 году.

«Съемочная группа хорошая есть, замысел, сценарий сейчас прописывается. Фильм будет основан на реальных событиях, будет много из уголовных дел. Будем снимать даже на квартире, где снимали одну из сцен первой части «Брата»», - сказал Барецкий.

Музыкант рассказал, что планирует привлечь к съемкам не только известных актеров, но и бывших заключенных. По его словам, фильм будет скандальным.

Руководитель кинокомпании «СТВ», продюсер фильмов «Брат» и «Брат-2» Сергей Сельянов, в свою очередь, назвал планы Барецкого хамством.

«Мне кажется, что это хамство, неуважение и глупость по отношению к фильму и его создателям. Возможно, Стасу стало не хватать какой-то популярности и узнаваемости, и он так решил освежить свой светлый образ. Я вообще думаю, что это все слова и болтовня.

Я даже не уверен, что мы будем на него подавать в суд, если он на самом деле решит что-то сделать. Просто опозорится и все. Мы можем дать ему такую возможность. Ну, подумаем, когда и если дойдет до дела. Много слов произносится в информационном пространстве. На каждый роток не накинешь платок. Бегать, возбуждаться. Дойдет до дела, тогда и посмотрим», – рассказал Сельянов.

Криминальная драма «Брат» режиссёра Алексея Балабанова вышла на экраны в 1997 году. Главную роль в ней исполнил Сергей Бодров. Бодров и Балабанов получили гран-при фестиваля «Кинотавр» (1997) как лучший актёр и лучший режиссёр.

В 2000 вышла вторая часть картины, которую также тепло встретили критики и зрители.

В 2015 году в Украине запретили публичный показ фильма "Брат-2". В Госкино заявили, что фильм содержит "сцены, которые являются унизительными для украинцев по национальному признаку".