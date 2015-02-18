В Украине запретили показ фильма "Брат-2"

В сообщении Госкино говорится, что "речь идет о фильме "Брат-2", который запрещен для кино-театрального и телевизионного показа, публичного коммерческого видео и домашнего видео на всей территории Украины, поскольку он содержит сцены, которые являются унизительными для украинцев по национальному признаку, а также за некорректность демонстрации этого фильма во время агрессии на востоке страны".

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Также по сообщению Госкино, в выдаче прокатных удостоверений отказано телесериалам "Из жизни капитана Черняева" и "Паутина 8". Обе ленты содержат популяризацию силовых структур РФ и формирование положительного имиджа их представителей.

Как отметил председатель Госкино Филипп Ильенко: "Госкино считает неуместной демонстрацию этих лент в условиях незаконной аннексии Крыма Россией, а также продолжения агрессии на востоке Украины".