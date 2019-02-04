Российские военкоматы не признают ветеранами убитых в Сирии военных – СМИ

Вдове умершего в Сирии российского офицера пришлось через суд добиваться полагающейся ей надбавки к соцвыплатам.

Семьи российских военных, принимавших участие в сирийской войне, вынуждены добиваться полагающихся им соцвыплат через суд, поскольку военкоматы не признают таких военнослужащих ветеранами боевых действий.

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Об этом сообщает «Коммерсант». Так, суд во Владимире удовлетворил иск вдовы погибшего в Сирии российского офицера Андрея Пыленка к областному военкомату, который отказывал ей в полагающейся надбавке к пенсии по потере кормильца.

Согласно закону, выплаты вдове и двум ее детям должны были быть проиндексированы на 32% как членам семьи ветерана боевых действий, однако военкомат отказывался причислять к таковым погибшего.

В военной прокуратуре Владимирского гарнизона журналистам рассказали, что военкоматы всегда отказываются признавать подобные иски.

«Позиция военкоматов в том, что они отказываются всегда признавать такие иски. Несмотря на это, данные исковые заявления выигрываются и восстанавливаются права», - пояснил журналистам помощник прокурора Владимирского гарнизона Илья Болдырев.

Андрей Пыленок погиб в результате крушения российского Ан-26 при посадке на военную базу Хмеймим в Сирии 6 марта 2018 года. На борту самолета находились 39 человек, все они погибли. Для Минобороны РФ этот инцидент стал крупнейшей потерей за период сирийской кампании.