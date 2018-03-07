При крушении Ан-26 в Сирии погибли 27 российских офицеров, в том числе генерал-майор

СМИ опубликовали список имен большинства погибших в катастрофе Ан-26 в районе аэродрома Хмеймим в Сирии.

В результате катастрофы российского самолета Ан-26 в Сирии погибли 27 российских военных, в том числе генерал-майор.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В результате катастрофы погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Гражданских на борту не было", - отметили в Минобороны РФ.

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В Минобороны также заявили, что самолетом управлял летчик первого класса, а погодные условия во время захода самолета на посадку были «простыми», передает Медуза.

Ранее РБК опубликовало список имен большинства погибших в катастрофе Ан-26 в районе аэродрома Хмеймим в Сирии.

Подлинность данного списка личного состава Ан-26 подтвердили изданию три источника в Минобороны РФ.

Всего на самолете, по данным Минобороны, были 39 человек, на данный момент известны фамилии 31 погибшего:

1. Майор Смирнов С.Г.

2. Старший лейтенант Сафронов Д. В.

3. Старший лейтенант Панов М. А.

4.Старший лейтенант Алтунин К. Н.

5.Старший лейтенант Осипкин А. В.

6. Старший сержант Епифанов

7. Генерал-майор Еремеев В. Г.

8. Капитан первого ранга Сачук А. М.

9. Капитан первого ранга Моисеев М. А.

10. Полковник Федун С. В.

11. Майор Морозов А. Л.

12. Старший сержант Лушков С. В.

13. Прапорщик Григорьев М.А.

14. Капитан Горбань К.А.

15. Капитан Гайдарханов Э.С.

16. Младший сержант Белов А.И.

17. Старший сержант Богатырев З.М.

18. Майор Маунев М.И.

19. Капитан Пыленок А.А.

20. Капитан Шейнцивт С.В.

21. Майор Чагин Е.В.

22. Старший прапорщик Грабовский С.В.

23. Капитан Труфанов А.В.

24. Майор Кукушкин Д.И.

25. Старший лейтенант​ Шевченко А.А.

26. Ефрейтор Коломойцев И.К.

27. Майор Микрюков В.В.

28. Капитан медицинской службы Распутин Н.Б.

29. Сержант Сереженков Е.А.

30. Младший сержант Чапдаров Б.Р.

31. Старший лейтенант Левчук Г.С.

РБК также сообщает со ссылкой на источники в министерстве обороны, что на авиабазе Хмеймим находится начальник Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов. Неизвестно, когда и зачем он туда прибыл.

Как сообщал УНИАН, российский транспортный самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. По информации минобороны РФ, погибли шесть членов экипажа и 33 пассажира.

Авиакатастрофа Ан-26 стала крупнейшей единовременной потерей России в Сирии. За время начала военной операции с участием России в 2015 году по официальным данным погибли 82 военнослужащих.