В России у главы "Газпрома" нашли квартиру в 1,4 тысячи квадратных метров за миллиард рублей

Миллер скупил целый этаж с мансардой в доме с видом на Неву.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер за миллиард рублей приобрел "царь-квартиру" площадью 1396 квадратных метров в центре Санкт-Петербурга на Мытнинской набережной.

Об этом сообщает издание Baza.

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Отмечается, что раньше квартира была разбита на шесть отдельных апартаментов, но затем их объединили в одну. В этом же доме у Миллера есть еще две квартиры - площадью 401 и 186 квадратных метров. Все три жилых помещения находятся на самом верху - это последний (шестой) этаж и мансарда. Если они объединены, общая площадь жилья Миллера в этом доме составляет 1983 квадратных метров. Миллер приобрёл все эти квартиры в 2014 году.

Стоимость "царь-квартиры" Миллера оценивается не меньше чем в 1 миллиард рублей (более 15 миллионов долларов).

До этого дня считалось, что наибольшей квартирой среди российских чиновников, площадью 1229 квадратных метров, владеет глава «Роснефти» Игорь Сечин.