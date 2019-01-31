В России школьницы изнасиловали ровесницу бутылкой и сняли это на видео

О случившемся стало известно из ролика, которым ученицы сами похвастались в социальной сети.

В российском Омске школьницы жестоко изнасиловали свою одноклассницу и засняли это на видео.

Об инциденте сообщает пресс-служба Следственного комитета в Омской области. "По предварительным данным, в Омске две школьницы, 13 и 15 лет, совершили насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, сняв это на видеокамеру мобильного телефона и разместив видео в сети", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ России полицейский пытался скормить телефон задержанному (видео)

С пострадавшей в настоящий момент работают психологи. Для совершивших преступление избирается мера пресечения.

Местные СМИ пишут, что злоумышленниц было три и все они являлись одноклассницами потерпевшей. По данным "Комсомольской правды", три школьницы пригласили четвертую к себе домой, где заставили раздеться на камеру и совершить действия сексуального характера руками и бутылкой. Происходящее снимали на видео.

"Они били, бросали из угла в угол. Заставили раздеться и делать кое-что. Потом предложили идею с бутылкой. На возражения угрожали, что побьют", – рассказала подробности одноклассница подростков.

Ранее сообщалось, что в России врач изнасиловал несовершеннолетних девушек, пока они приходили в себя после наркоза.