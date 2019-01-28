цей матеріал доступний українською

Скандал с уборкой снега учителями в России: теперь на мороз выгнали школьников

15:20, 28 января 2019
Русский міръ
314 0
Школьники учатся в этой школе, но не хотят подставлять классного руководителя / фото Free news volga

В одной из саратовских школ Российской Федерации учителей выгнали в мороз собирать снег в мешки. После огласки в СМИ данного инцидента на субботник отправили уже школьников.

Об этом сообщает MDK.

Отмечается, что чиновницу, которая якобы заставила учителей убирать снег, сегодня уволили.

Читайте также"Зимняя вишня 2": в России дети не могли выбраться из горящей школы (видео)

Но СМИ сообщают, что снег перед школой сегодня уже убирали сами школьники. Они рассказали журналистам, что учатся в этой школе, но не хотят подставлять классного руководителя.

«Когда распилили деньги на уборку школы и пытаются импровизировать», - охарактеризовало ситуацию российское СМИ.

Напомним, учителей одной из саратовских школ РФ выгнали на субботник в мороз, и им пришлось собирать снег в мешки. Некоторые люди отнеслись к этому случаю с юмором. Одна женщина узнала по фотографии здание, и написала, что речь идет о 95-ой школе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#Россия#учитель#школьники