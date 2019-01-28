Скандал с уборкой снега учителями в России: теперь на мороз выгнали школьников

Чиновницу, которая якобы заставила учителей убирать снег, сегодня уволили.

В одной из саратовских школ Российской Федерации учителей выгнали в мороз собирать снег в мешки. После огласки в СМИ данного инцидента на субботник отправили уже школьников.

Об этом сообщает MDK.

Отмечается, что чиновницу, которая якобы заставила учителей убирать снег, сегодня уволили.

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Но СМИ сообщают, что снег перед школой сегодня уже убирали сами школьники. Они рассказали журналистам, что учатся в этой школе, но не хотят подставлять классного руководителя.

«Когда распилили деньги на уборку школы и пытаются импровизировать», - охарактеризовало ситуацию российское СМИ.

Напомним, учителей одной из саратовских школ РФ выгнали на субботник в мороз, и им пришлось собирать снег в мешки. Некоторые люди отнеслись к этому случаю с юмором. Одна женщина узнала по фотографии здание, и написала, что речь идет о 95-ой школе.