В России учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки (фото)

Некоторые люди отнеслись к этому случаю с юмором.

Учителей одной из саратовских школ РФ выгнали на субботник в мороз, и им пришлось собирать снег в мешки.

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Об этом сообщает «URA.Ru». Как отмечается, инцидент вызвал волну комментариев после того, как фотографии появились в Twitter.

«Учителя тем временем на субботнике. И за что им это, в 21 веке, в 20-и градусный мороз, мешками и лопатами снег убирать?», - говорится в комментарии в посту.

Некоторые люди отнеслись к этому случаю с юмором.

«Снег же разрешат домой взять бесплатно, можно на воде сэкономить, неужели непонятно», — написал один из пользователей.

Одна женщина узнала по фотографии здание, и написала, что речь идет о 95-ой школе.