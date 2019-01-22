В парижском бутике во время ремонта нашли картину 17 века, приклеенную к стене

Отмечается, что скорее всего таким образом ее пытались спрятать в время войны. Теперь марка восстанавливает картину и перенесла открытие бутика.

Во время ремонта нового парижского бутика Oscar De La Renta рабочие обнаружили картину 17 века, приклеенную к стене.

Фото картины можно увидеть на сайте The New York Times. На масляной картине размером 10 на 20 футов, изображены маркиз 17-го века и разные придворные, которые въезжают в Иерусалим. По мнению историков картину написал в 1674 году Арнольдо де Вуэс, художник, который работал с Шарлем Лебреном, первым художником Людовика XIV и дизайнером интерьеров Версальского замка.

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На картине изображен Шарль-Мари-Франсуа Олье, маркиз де Ноинтель, который был французским послом в Османской империи.

Отмечается, что скорее всего таким образом ее пытались спрятать в время войны. Теперь марка восстанавливает картину и перенесла открытие бутика.

Ранее британский уличный художник Бэнкси показал видео о подготовке к уничтожению картины "Девочка с красным воздушным шариком".