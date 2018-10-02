Фото Чепиги-"Боширова" нашли на доске награжденных званием героя России

Фото было сделано посетителем ДВОКУ в июне прошлого года, когда Чепига-"Боширов" еще не "прославился" на весь мир.

Появилась новая фотография выпускников-героев Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), среди которых оказалось фото полковника ГРУ Анатолия Чепиги.

Об этом пишут The Insider, группа расследователей Bellingcat, а также Радио Свобода.

Фото было сделано посетителем ДВОКУ в июне прошлого года, когда Чепига-"Боширов" еще не "прославился" на весь мир.

"Радио Свобода" отмечает, что еще в 2011 году, а также в июле 2014 года на стенде с героями России в ДВОКУ фотографии Чепиги не было, однако на снимках, сделанных в 2016 году она уже появилась.

"Радио Свобода" также напоминает, что имя и инициалы Чепиги, как видно на многочисленных фотографиях памятника маршалу Рокоссовскому на территории ДВОКУ, выбито на установленных рядом с памятником плитах, где перечислены все выпускники вуза, ставшие героями СССР или России.

Анатолий Владимирович Чепига фигурирует также в числе героев России еще в нескольких источниках: например, на сайте выпускников ДВОКУ, в газете "Суворовский натиск" за 7 февраля 2015 года. На сайте отделения ДОСААФ в Амурской области говорится, что звание Героя России было присвоено Анатолию Чепиге в декабре 2014 года "за выполнение миротворческой миссии". Это позволяет предположить, что его награждение связано с участием в войне РФ против Украины на Донбассе.

"Радио Свобода" не смогло выяснить у сотрудников ДВОКУ, осталось ли фото Чепиги на своем месте после того, как Дмитрий Песков "лишил" его звания героя России.

Как сообщал УНИАН, 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.

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Ситуация вокруг отравления Скрипалей привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.

5 сентября британская полиция сообщила, что подозревает в отравлении Скрипалей граждан РФ Александра Петрова и Боширова, и обнародовала соответствующие видео.

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что основную ответственность за отравление Скрипалей возлагает на президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что Петров и Боширов являются сотрудниками ГРУ.

Впоследствии журналисты Bellingcat и the Insider определили, что «Руслан Боширов» - не настоящее имя, на самом деле на видео был подполковник ГРУ Анатолий Чепига. Журналисты также узнали, что Чепига получил звание «Герой России» за участие в Чеченской войне и какой-то «миротворческой миссии» в 2014 году, под которой, вероятно, имеется в виду вторжение на Донбасс. Также сообщалось, что «Александр Петров» - тоже подставное лицо, однако его настоящее имя пока узнать не удалось.