ФСБ вербовала сотрудников визового центра, чтобы Петров и Боширов поехали в Британию - расследование

Также российские спецслужбы пытались трудоустроить в визовый центр «своих людей».

Двое россиян Александр Петров и Руслан Боширов, которых Британия подозревает в отравлении Сергея Скрипаля, смогли получить британские визы с помощью ФСБ. Последняя вербовала сотрудников визового центра и получила доступ к его внутренним документам.

Об этом говорится в новом расследовании журналистов The Insider и следственной группы Bellingcat.

Расследователи связались с бывшим сотрудником визового центра TLScontact Вадимом Митрофановым (имя изменено). Он заявил, что ФСБ принуждала его к сотрудничеству, а также давила на беременную жену и мать. Кроме того, по свидетельствам сотрудника визового центра, ФСБ получила доступ ко всем видеокамерам внутри центра, а также имела диаграмму внутренней компьютерной сети.

Также российские спецслужбы пытались трудоустроить в визовый центр «своих людей», однако это им не удалось. По словам Митрофанова, ФСБ ему сообщила о планах отправить в Британию нескольких людей. Это было весной 2016 года — за несколько месяцев Петров и Боширов впервые приехали в Британию.

В консульстве Британии сообщили, что визовый центр TLScontact выполняет исключительно административную роль и не влияет на принятие решения о выдаче визы.

5 сентября британские прокуроры назвали причастными к отравлению бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова. Британия уверяет — это офицеры разведки.

Президент России Владимир Путин заявил, что это мирные граждане и в их биографии «нет ничего криминального».

Напомним, издание The Insider и проект расследований Bellingcat 26 сентября сообщили, что Анатолий Чепига — это настоящее имя Руслана Боширова — его и еще одного россиянина Александра Петрова (на самом деле Александра Мишкина) Великобритания обвинила в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

На документах Боширова и Петрова были отметки, которые свидетельствуют, что они сотрудники спецслужб.

Российский телеканал Russia Today опубликовал интервью с двумя мужчинами, которые представились Александром Петровым и Русланом Бошировим. Людей с такими именами подозревает британское следствие в отравлении экс-сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери, в марте 2018 года.

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В расследовании The Insider и The Bellingcat говорится, что паспорт Александра Петрова изданный в 2009 году и в досье Федеральной миграционной службы нет никаких упоминаний о «предыдущей жизни»: регистрации адреса проживания или получения других паспортов. На файле с паспортными данными Петрова стоит штамп «Информацию не предоставлять».

Российское издание «Новая газета» заявило, что номер телефона из документов Александра Петрова, одного из двух подозреваемых в отравлении экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля, почти совпадает с номерами телефонов нескольких подразделений Минобороны РФ.

Журналисты позвонили по номеру из документов подозреваемого в отравлении Скрипалей Александра Петрова — трубку взяли в Минобороны РФ.

Следствие считает, что подозреваемые могли приехать в Лондон не под настоящими именами. Обоим мужчинам около 40 лет. По данным полиции, 2 марта они въехали на территорию Британии и через два дня вернулись в Россию.

Британская премьер Мэй подчеркнула, что британская власть будет настаивать на расширении режима санкций, которые Евросоюз ввел против России.

Соединенные Штаты, Франция, Германия и Канада пришли к общему мнению с Британией о том, что российская власть «почти несомненно» согласовала отравление экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля.

Британское следствие считает, что отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля не могло быть осуществлено без одобрения Кремля.

В марте 2018 года 66-летний гражданин России, бывший разведчик Сергей Скрипаль попал в больницу с тяжелым отравлением. С ним была его дочь Юлия.