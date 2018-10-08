Bellingcat идентифицировал личность второго отравителя Скрипалей "Петрова"

Также как и Анатолий Чепига, он — сотрудник ГРУ.

Настоящие имя и фамилия Александра Петрова, которого Великобритания подозревает в отравлении Сергея Скрипаля, — Александр Мишкин.

Также как и Анатолий Чепига, он — сотрудник Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ). Это выяснили Bellingcat и The Insider.

По информации расследователей, Александр Мишкин родился 13 июля 1979 в селе Лойга Архангельской области. Он закончил одну из российских элитных военно-медицинских академий и прошел подготовку в качестве военного врача для военно-морских сил России.

Во время учебы Мишкин был завербован в ГРУ, а к 2010 году переехал в Москву, где получил тайную идентичность, включая второй национальный паспорт и заграничный паспорт на имя Александра Петрова.

В период с 2011 по 2018 годы Александр Мишкин много путешествовал под его новым именем. Расследователи Bellingcat выяснили, что он много раз бывал в Украине и самопровозглашенном Приднестровье. Одна из последних поездок состоялась во время Евромайдана в Киеве в декабре 2013 года.

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К началу сентября 2014 зарегистрированным домашним адресом Мишкина в Москве было Хорошевское шоссе, 76B - адрес штаб-квартиры ГРУ. Осенью 2014 Мышкин и Анатолий Чепига переехали в высококлассные квартиры.

Нынешнее военное звание Мишкина выяснить не удалось. Однако журналисты считают, что он может быть либо подполковником, либо полковником.

Расследование The Insider и Bellingcat основано на информации из открытых источников, свидетельстве людей, которые знакомы с Мишкиным, а также копии документов, идентифицирующих его личность. Более подробно о процессе идентификации "Александра Петрова" журналисты расскажут в полном тексте расследования, которое будет опубликовано во вторник, 9 октября.