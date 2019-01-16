Роскомнадзор помешал россиянину удаленно нагреть воду в бойлере

В попытках заблокировать Telegram ведомство "бьет" по серверам производителей современной бытовой техники.

Россиянин пожаловался, что его водонагреватель бренда Ariston перестал полноценно работать из-за блокировки серверов компании Роскомнадзором, который пытался заблокировать мессенджер Telegram.

Свою историю пользователь рассказал на популярном портале Pikabu.

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Так, владелец техники заметил, что не может управлять своим новым нагревателем с помощью Wi-Fi, хотя такая функция была предусмотрена.

«Установив и подключив бойлер, я к своему разочарованию, вдруг обнаружил, что бойлер к wifi подключается, но в сеть не входит», - указал он.

После этого пользователь оставил соответствующий негативный отзыв на «Яндекс.Маркете».

Вскоре на отзыв покупателя ответили официальные представители Ariston. По их словам, приложение плохо работает из-за блокировки Роскомнадзором серверов Amazon, которые использует производитель.

«Это связано с блокировкой IP-адресов мессенджера Telegram Роскомнадзором», — уточнили представители бренда.

В комментариях к публикации пользователи в шутку предлагают владельцу техники «поставить на бойлер VPN».

Один из комментароров рассказал, что из-за попыток заблокировать Telegram у него отказали системы «умного дома», работающие на серверах Amazon.

При этом, сам мессенджер Telegram в России продолжает работать без проблем.

Напомним противостояние Роскомнадзора и Telegram началось 13 апреля прошлого года, когда суд удовлетворил иск ведомства о блокировке мессенджера на территории России за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений.

16 апреля Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру, а также блокировать VPN и прокси-сервисы, которые предоставляли доступ к Telegram в России.

Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram привели к блокировке миллионов IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров и сопутствующим проблемам в работе сайтов и сервисов, не связанных с мессенджером Павла Дурова.