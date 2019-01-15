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Фото "оригинальных" коек из досок и стульев в российской больнице "взорвало" сеть

13:55, 15 января 2019
Русский міръ
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В больнице пообещали освободить "приставные койки" / фото Лентач

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Сотрудники медучреждения объяснили использование импровизированных кроватей наплывом пациентов. Об этом ТАСС сообщили в администрации больницы.

"Для выяснения причины госпитализации на "приставные места" был проведен внеплановый административный обход терапевтических отделений. Причиной такого размещения пациентов было большое количество экстренных госпитализаций в последние дни", - сказали в администрации Кузнецкой межрайонной больницы. 

Фото "коек" в российской больнице уже облетели интернет.

Ранее сообщалось, что в России врач изнасиловал несовершеннолетних девушек, пока они приходили в себя после наркоза.

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Теги: #Россия#больница