Фото "оригинальных" коек из досок и стульев в российской больнице "взорвало" сеть

Руководство больницы объясняет появление таких коек большим количеством экстренных госпитализаций.

В больнице Кузнецка Пензенской области РФ в качестве койки используют конструкцию из четырех сдвинутых стульев, досок и матрасов.

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Сотрудники медучреждения объяснили использование импровизированных кроватей наплывом пациентов. Об этом ТАСС сообщили в администрации больницы.

"Для выяснения причины госпитализации на "приставные места" был проведен внеплановый административный обход терапевтических отделений. Причиной такого размещения пациентов было большое количество экстренных госпитализаций в последние дни", - сказали в администрации Кузнецкой межрайонной больницы.

Фото "коек" в российской больнице уже облетели интернет.

Ранее сообщалось, что в России врач изнасиловал несовершеннолетних девушек, пока они приходили в себя после наркоза.