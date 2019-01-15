Фото "оригинальных" коек из досок и стульев в российской больнице "взорвало" сеть
13:55, 15 января 2019Русский міръ
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Руководство больницы объясняет появление таких коек большим количеством экстренных госпитализаций.
В больнице пообещали освободить "приставные койки" / фото Лентач
В больнице Кузнецка Пензенской области РФ в качестве койки используют конструкцию из четырех сдвинутых стульев, досок и матрасов.
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Сотрудники медучреждения объяснили использование импровизированных кроватей наплывом пациентов. Об этом ТАСС сообщили в администрации больницы.
"Для выяснения причины госпитализации на "приставные места" был проведен внеплановый административный обход терапевтических отделений. Причиной такого размещения пациентов было большое количество экстренных госпитализаций в последние дни", - сказали в администрации Кузнецкой межрайонной больницы.
Фото "коек" в российской больнице уже облетели интернет.
Ранее сообщалось, что в России врач изнасиловал несовершеннолетних девушек, пока они приходили в себя после наркоза.
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