Новогоднее обращение Путина разозлило россиян (фото, видео)

Многим россиянам не понравилось новогоднее обращение президента Путина.

Пользователи интернета поставили массу дизлайков в YouTube под новогодним обращением президента РФ Владимира Путина.

Так, на странице "России-1" новогоднее обращение Путина получило около тысячи "лайков" и более пяти тысяч "дизлайков", то есть знаков одобрения и неодобрения соответственно, передает "Эхо Москвы".

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У обращения на "Первом канале – 12 тысяч "лайков", а "дизлайков" — больше 74 тысяч.

Официальное видео выступления Путина, опубликованное на странице "Первого канала" в Facebook, всего за два часа получило 75 тысяч дизлайков и волну негативных комментариев, после чего владельцы аккаунта отключили статистику и комментарии, сообщила журналистка издания The Insider Russia Анастасия Кириленко.

Однако до отключения журналистка успела сделать скриншот страницы с негативными комментариями пользователей:

Новогоднее поздравление президента РФ, как и всегда, было записано заранее. Из-за трагедии в Магнитогорске менять его не стали. Хотя, судя по комментариям на портале YouTube, это далеко не главное, что стало причиной большого количества "дизлайков".

Основные претензии в том, что Путин подарил россиянам повышение пенсионного возраста, рост цен на бензин и тарифов ЖКХ, ввел налоги для самозанятых. Путин поздравил россиян с Новым годом в 16-й раз.