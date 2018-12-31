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В сеть "слили" новогоднее поздравление Путина: менять его не будут (видео)

17:34, 31 декабря 2018
Мир
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В YouTube опубликовали видео с поздравлением президента России Владимира Путина с Новым годом.

Глава РФ не сказал ни слова о политической или экономической ситуации в стране. Он пожелал россиянам удачи в 2019 году и посоветовал добиваться целей самостоятельно.

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"Главное шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни, чтобы все граждане России, чтобы каждый из нас уже в следующем году почувствовал изменения к лучшему. Сделать это мы можем только вместе. Помощников у нас никогда не было и не будет", - сказал Путин.

Президент РФ не упомянул о трагедии в Магнитогорске, где накануне под завалами жилой многоэтажки в результате взрыва погибли люди.

"Новогоднее поздравление президента (России, - Ред.) не будет изменено из-за ЧП в Магнитогорске", - сказал Песков "Говорит Москва".

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Теги: #Путин#поздравление#Новый год#2019 год