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На Сахалине для детей построили ледяной лабиринт без выхода (видео)

14:39, 23 декабря 2018
Русский міръ
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На Сахалине дети играют в ледяном лабиринте без выхода / скриншот - Twitter,Tjournal

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Как сообщает местное издание "Сахалин и Курилы", о странном лабиринте местные жители стали писать в соцсетях после открытия главной елки на площади райцентра. Тем не менее, дети играют в лабиринте, перебираясь через ледяную стену. 

Объект, как отмечается, еще не завершен. Срок его сдачи намечен на 29 декабря, и строители, как предполагается, не успели завершить работу, и вырезать в лабиринте двери.

Ранее сообщалось, что в России девушка в светящемся нижнем белье станцевала на шесте на детском конкурсе.

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Теги: #Россия#Новый год