На Сахалине для детей построили ледяной лабиринт без выхода (видео)

Дети все равно играют в лабиринте, перебираясь через ледяную стену.

На главной площади города Корсаков (остров Сахалин, РФ) для детей построили ледяной лабиринт, у которого отсутствуют входы и выходы.

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Как сообщает местное издание "Сахалин и Курилы", о странном лабиринте местные жители стали писать в соцсетях после открытия главной елки на площади райцентра. Тем не менее, дети играют в лабиринте, перебираясь через ледяную стену.

Объект, как отмечается, еще не завершен. Срок его сдачи намечен на 29 декабря, и строители, как предполагается, не успели завершить работу, и вырезать в лабиринте двери.

На Сахалине построили для детей ледяной лабиринт без выхода https://t.co/DLk9QHr5LT



Скорее всего, объект ещё не завершён, но сам факт! pic.twitter.com/ABx3NBe3bf — TJ (@tjournal) 23 декабря 2018 г.

Ранее сообщалось, что в России девушка в светящемся нижнем белье станцевала на шесте на детском конкурсе.