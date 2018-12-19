"По башке врежу!": путинский пропагандист наорал на поляка в своем шоу, в которого перед этим бросили стакан (видео)

Во время обсуждения пропагандисты отключили микрофон польскому эксперту, но он пытался докричаться.

Российский политолог Дмитрий Куликов бросил стакан в польского коллегу Якуба Корейбу после того, как тот его перебил.

Инцидент произошел в студии пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1". Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

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Во время обсуждения пропагандисты отключили микрофон Корейбе, но он пытался докричаться, перебивая Куликова. В ответ на это российский политолог бросил в его сторону стаканом.

"Это нормально? То есть это психически здоровый человек, да?" - возмутился Корейба и указал на неадекватное поведение оппонента.

"А если будете орать, я подойду и по башке врежу так, что голосовые связки провалятся в пятую точку... Я считаю, что за то, что так орал, (Куликов, - УНИАН.) мог и засветить в лоб, жаль, что попал вниз", - сказал российский пропагандист Соловьев.

Ранее лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский устроил скандал в перерыве между записью программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», пообещав вымазать фекалиями самарского депутата Госдумы Александра Хинштейна.