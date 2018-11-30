"К вам попасть сложно, как на Парнас": Шнуров написал стих о запрете въезда российским мужчинам в Украину

Запрет въезда в Украину введен для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

Солист российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров отреагировал на запрет Украины на въезд в страну мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет.

На своей странице в Instagram музыкант опубликовал стих, в котором написал, что как-нибудь в Украину точно приедет.

Дорогие мои киевляне,

К вам попасть сложно, как на Парнас,

Но взаимное наше влиянье

Никуда не исчезнет от нас.

Притяженье народов упруго,

И в две тысячи сотом году

Будем слушать, как прежде друг друга,

Веру Брежневу и Лободу.

Это будет не в эту, не в среду,

На границе замочки висят.

Я к вам как-нибудь точно приеду,

Когда будет мне за шестьдесят.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал заявил, что гражданам мужского пола из Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины в связи с введением военного положения в 10 областях Украины.