Украина запретила въезд мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет

Порошенко поручил в течение 24 часов подготовить предложения относительно требования к регистрации иностранцев, пересекающих границу Украины.

Председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал заявил, что гражданам мужского пола из Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины в связи с введением военного положения в 10 областях Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совещании по усилению обороноспособности при участии президента Украины Петра Порошенко.

Цигикал рассказал, что в пунктах пропуска осуществляются усиленные меры контроля.

"На сегодняшний день ограничен въезд иностранцев, прежде всего, граждан Российской Федерации. Не пропускают граждан Российской Федерации - лиц мужского пола в возрасте до 60 лет", - сказал глава ГПСУ.

При этом он отметил, что во время пропуска граждан Украины на границе никаких ограничений не существует.

"В случае возникновения обстановки гуманитарного характера, пропуск граждан Российской Федерации, которые едут, например, на похороны или с какой-то другой гуманитарной целью, мы их пропускаем", - добавил Цигикал.

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При этом президент Украины получил от Цигикала утвердительный ответ на вопрос: "Правильно ли я понимаю, что это меры, которые препятствуют Российской Федерации формировать здесь отряды частных армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил Российской Федерации, и не дать им провести операции, которые они пытались провести в 2014 году? То есть еще раз, мужской пол (в возрасте) 16-60, применяется соответствующее ограничение, кроме гуманитарных случаев, которые будут четко выписаны в инструкции".

"И я бы ужесточил требования к регистрации, особенно в областях, в которых введено военное положение, в отношении граждан Российской Федерации. Предложения прошу внести мне в течение 24 часов на утверждение", - подчеркнул Порошенко.

Также Цигикал отметил, что "в районах операции Объединенных сил усилены режимные мероприятия, в том числе и на зеленой границе, и в других погранично-контролируемых районах". Совместно с национальной полицией создаются дополнительные контрольные посты при въезде в приграничные районы с целью проверки транспортных средств.

Как сообщил "Громадському" заместитель председателя ГПСУ Андрей Демченко, запрет на въезд россиянам будет действовать пока только на время военного положения, то есть до 26 декабря.

Справка УНИАН. В Украине 28 ноября вступил в силу закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине» на 30 суток на территориях ряда областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.