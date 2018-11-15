Аккаунт Кадырова в Instagram снова заблокировали

Аккаунты чеченского лидера в Instagram и Facebook стали недоступны в декабре 2017 года.

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram стал снова недоступен после краткосрочной разблокировки. Сейчас при попытке зайти на страницу @kadyrov_95 отображается сообщение «К сожалению, эта страница недоступна».

Как пишет Медиазона, накануне Кадыров сообщил, что доступ к его Instagram восстановлен. Первую публикацию чеченский лидер посвятил своему пистолету.

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«Как много я должен сказать тебе, мой друг. Будто в этой тишине только ты и я. Сколько трудных лет мы прожили с тобой? Сколько метких свинцовых "слов" сказал ты врагам и негодяям защищая мою честь, достоинство и жизнь», — писал Кадыров.

Позже пресс-секретарь Instagram сообщил BuzzFeed, что учетную запись Кадырова восстановили по ошибке.

Аккаунты чеченского лидера в Instagram и Facebook стали недоступны в декабре 2017 года. Позже в Facebook сообщили, что страницы были заблокированы из-за попадания Кадырова в санкционный список в США.