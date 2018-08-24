Кадыров отреагировал на призыв закрыть ему въезд в Москву

Он уточнил, что речь идет о конкретных журналистах конкретного издания.

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал комментарий, после того как редакция «Новой газеты» обратилась к московским властям с просьбой запретить ему въезд в столицу. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

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По словам Кадырова, некоторые журналисты исполняют приказ и дестабилизируют ситуацию в республике. Он подчеркнул, что чеченские власти 24 часа в сутки «стоят на страже» спокойствия населения.

«А тем, кто все еще неспокоен, советую пропить курс «Ново-Пассита», — заявил Кадыров.

Он уточнил, что речь идет о конкретных журналистах конкретного издания.

Ранее коллектив «Новой газеты» обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой запретить главе Чечни Рамзану Кадырову въезд в столицу.