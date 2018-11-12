В Перми к столбу привязали чучело Путина, на лбу написали "Лжец" (фото)

Манекен представляет из себя туловище, перемотанное черным скотчем.

В Перми неизвестные установили у ЦУМа чучело с портретом президента РФ Владимира Путина.

Манекен был установлен в самом людном месте, предположительно, вчера вечером, передает Properm.

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Пермяки в соцсетях выложили фотографию манекена с портретом президента России Владимира Путина. На чучеле написано «Военный преступник Пыня В.В.».

Сам манекен представляет из себя туловище, перемотанное черным скотчем. На лбу у него написано «Лжец».

Как сообщает штаб Навального в Перми, по данному факту вчера вечером были задержаны секретарь Пермского отделения Либертарианской партии Александр Котов и его 17-летний друг, которые просто стояли и снимали происходящее на телефон.

Через два часа Александра Котова все же отпустили из отдела полиции без составления протокола.

Как сообщал УНИАН, 29 августа, в годовщину Иловайской трагедии, под посольством России сожгли "Путина" с флагом террористов.