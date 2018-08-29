В годовщину Иловайской трагедии под посольством России сожгли "Путина" с флагом террористов (фото, видео)

У учреждения разместили кресты с фотографиями погибших в Иловайске военных.

Под российским посольством в Киеве собрались бойцы и родственники погибших в Иловайске с требованием убрать руки от Украины.

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Напомнив, что в этот день, четыре года назад, именно президент России Владимир Путин устроил настоящую бойню в Иловайске, говорится в сюжете ТСН.

После молебна по погибшим участники акции демонстративно сожгли чучело Путина и попытались передать российским дипломатам принятую резолюцию о немедленном освобождении политзаключенных.

И к ним никто из дипломатов так и не вышел. Сказали отправлять письма по почте.