В годовщину Иловайской трагедии под посольством России сожгли "Путина" с флагом террористов (фото, видео)
Под российским посольством в Киеве собрались бойцы и родственники погибших в Иловайске с требованием убрать руки от Украины.
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Напомнив, что в этот день, четыре года назад, именно президент России Владимир Путин устроил настоящую бойню в Иловайске, говорится в сюжете ТСН.
После молебна по погибшим участники акции демонстративно сожгли чучело Путина и попытались передать российским дипломатам принятую резолюцию о немедленном освобождении политзаключенных.
И к ним никто из дипломатов так и не вышел. Сказали отправлять письма по почте.
Справка УНИАН. 28 августа 2014 года украинские войска, которые состояли преимущественно из добровольческих батальонов, попали в окружение в Иловайске Донецкой области. По данным СБУ, под Иловайском на то время находились 3,5 тыс. российских военных. В ночь на 29 августа президент РФ Владимир Путин обратился к боевикам с призывом открыть гуманитарный коридор для украинских военных, оказавшихся в окружении. 29 августа утром украинские военные двумя организованными колоннами начали движение из города по предварительно согласованным с российской стороной маршрутам.
Обе колонны во время выхода из города были расстреляны боевиками и российскими регулярными войсками.