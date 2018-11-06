Мостопад в России: за месяц рухнули шесть мостов (фото, видео)

В результате последнего ЧП с мостом в России два человека погибли и семь получили травмы.

В России за месяц рухнули шесть мостов. Это свидетельствует о разрушении инфраструктуры. 9 октября в городе Свободный Амурской области РФ мост обрушился на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали. Два пролета виадука упали на железнодорожное полотно. По предварительной информации, инцидент произошел, когда по мосту проезжал грузовой автомобиль, водителя которого доставили в больницу. Под виадуком стоял грузовой поезд. Власти города приняли решение демонтировать частично обрушившийся мост. © 28.mchs.gov.ru © 28.mchs.gov.ru © 28.mchs.gov.ru © 28.mchs.gov.ru © 28.mchs.gov.ru © 28.mchs.gov.ru Также 9 октября в Дубенском районе Мордовии рухнул мост. Обрушение произошло в результате проезда грузового автомобиля, вес груза которого превышал допустимую норму. 16 октября на объездной трассе во Владивостоке обрушился пешеходный мост. Самосвал задел надземный пешеходный переход. 40-метровая железобетонная конструкция упала на дорогу и полностью парализовала движение транспорта в обоих направлениях. 25 октября обрушился 20–метровый участок автодорожного моста через реку Макопсе в Сочи. Из-за этого было прервано автомобильное сообщение на федеральной трассе А–147 Джубга–Сочи. 26 октября в Приморье под грузовиком и легковыми автомобилями рухнул автомобильный мост. 5 ноября под Нефтеюганском в РФ обрушился мост. Два человека погибли и семь получили травмы.

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