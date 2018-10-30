В Дагестане пьяный полицейский проиграл сам себе в "русскую рулетку" и попал в реанимацию

Полицейский подумал, что обойма пустая, и решил проделать свой любимый финт.

В российском Дагестане полицейский проиграл в русскую рулетку и сейчас находится в реанимации.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, в хасавюртовском кафе отдыхали 10 сотрудников полиции. У одного из них – сотрудника Центра по противодействию экстремизму Саида – есть странная привычка. По пьяни он играет с пистолетом: вытаскивает патроны, подносит ствол к виску и театрально спускает курок.

«В этот раз Саид отдыхал на все деньги: зажигал на танцполе, в перерывах стрелял на улице в воздух – всё как обычно. Полицейский подумал, что обойма пустая, и решил проделать свой любимый финт. Только в пистолете оставался ещё один патрон. Сейчас мужчина в реанимации в тяжёлом состоянии», – говорится в сообщении.