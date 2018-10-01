В Москве двое полицейских обстреляли прохожего за замечание

Мужчина пострадал за то, что сделал полицейским замечание — по его словам, те шли по улице и стреляли в воздух из травматического пистолета.

В Москве двое полицейских обстреляли мужчину из травматического пистолета.

В управлении отметили, что 30 сентября в дежурную часть поступило сообщение о конфликте на Дербеневской улице. Об этом в понедельник, 1 октября, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 25-летнего мужчину с ранениями от травматического оружия. Пострадавший был госпитализирован, а оперативники уголовного розыска в скором времени задержали подозреваемых — двух сотрудников отдела МВД России по Даниловскому району.

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«В случае установления вины лейтенант и старший сержант полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут предусмотренное законом наказание, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе МВД, отметив, что материалы дела будут переданы в Следственный комитет.

По данным «МК», раненый мужчина оказался жителем Пятигорска. Он пострадал за то, что сделал полицейским замечание — по его словам, те шли по улице и стреляли в воздух из травматического пистолета. Мужчина получил несколько ранений в грудь, живот и голову.

Отмечается, что инцидент произошел не в рабочее время полицейских, один из них находился в отпуске.