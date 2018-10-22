На съемках фильма с любимым актером Путина произошла трагедия (видео)

Очевидцы трагедии сообщили, что речь идет о несчастном случае.

В Калужской области РФ во время съемок военного фильма "Ильинский рубеж" погиб каскадер.

По словам членов творческой группы, танк не затормозил на нужной отметке и наехал на 31-летнего каскадера Олега Шелкина, передает StarHit.

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Данным делом уже занимаются правоохранительные органы, ведется доследственная проверка. Вполне возможно, что звездам ленты Сергею Безрукову (которого называют любимым актером Путина - Ред.) и Евгению Дятлову придется давать показания вместе с остальными членами съемочной группы. Пока что же работа над картиной приостановлена. Однако пока ни знаменитые артисты, ни другие члены съемочной группы не дают комментарии по поводу произошедшего.

Очевидцы трагедии сообщили, что речь идет о несчастном случае: во время съемок сложной батальной сцены что-то пошло не так, и это обернулось гибелью каскадера.

"Танк не затормозил на нужной точке, мужчина не успел среагировать и попал под машину. Каскадер погиб", — рассказали представители съемочной группы.