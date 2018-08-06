"Это что такое?": в сети высмеяли фото с постаревшим Путиным
16:30, 06 августа 2018Курьёзы
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В сети пишут, что такого Путина вы еще точно не видели.
Пользователи сети даже заговорили о двойнике Путина / фото twitter.com/maxim_nm
Пользователи сети высмеяли новое фото президента России Владимира Путина. На нем он выглядит очень постаревшим.
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Снимком в Twitter поделился пользователь Максим Мирович. "О, смотрите, нового Путина подвезли. Такого вы еще точно не видели", - написал он.
"Он как гибрид Путина и Горбачева", "Это что такое?", "Трупные пятна вроде", "От жары ботокс потек", "Та это же Безруков!", "Это пятый или шестой уже?", - пишут в комментариях под фото.
Ранее политтехнолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook сообщил, что в оккупированном Крыму "засветились" "два разных" Путина.
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