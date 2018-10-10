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В сети высмеяли плешивого Путина (фото)

13:47, 10 октября 2018
Русский міръ
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Фото плешивого Путина показал прокремлевский журналист / фото twitter.com/dimsmirnov175

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Так, прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов показал в Twitter новое фото главы РФ, на котором его окружила якобы толпа поклонников.  На снимке видна задняя часть головы Путина.

"Так он еще и лысый!", "Плешивый педофил в окружении упырей из ФСБ","ФСБ в овечьих шкурах и их плешивый шакал", - пишут в комментариях.

Ранее российского лидера Владимира Путина снова высмеяли в сети за "махинации" с ростом. Путин на двух снимках становился то ниже, то внезапно выше своего премьера Медведева.

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Теги: #Путин#фоторепортаж