В сети высмеяли плешивого Путина (фото)

Сеть обсуждает очередной нюанс со внешностью Путина.

В сети снова обсуждают внешность российского президента Владимира Путина.

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Так, прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов показал в Twitter новое фото главы РФ, на котором его окружила якобы толпа поклонников. На снимке видна задняя часть головы Путина.

"Так он еще и лысый!", "Плешивый педофил в окружении упырей из ФСБ","ФСБ в овечьих шкурах и их плешивый шакал", - пишут в комментариях.

Ранее российского лидера Владимира Путина снова высмеяли в сети за "махинации" с ростом. Путин на двух снимках становился то ниже, то внезапно выше своего премьера Медведева.