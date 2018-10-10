"То недотянут, то перетянут": загадка с ростом Путина озадачила пользователей сети (фото)

Путин на двух снимках становился то ниже, то внезапно выше своего премьера Медведева.

Российского лидера Владимира Путина снова высмеяли в сети за "махинации" с ростом. Путин на двух снимках становился то ниже, то внезапно выше своего премьера Медведева.

На несоответствие обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале.

Читайте такжеГенерал спрогнозировал действия Путина по Украине

"Путин с Медведевым сегодня съездили на Ставрополье, за яблочками. Всё-таки там у них в ФСБ явно проблемы с калибровкой: то одного не дотянут, то второго перетянут", - сыронизировал политолог.

Отметим, что в официальных источниках указано, что рост Путина составляет 170 см. Рост Медведева - 162 сантиметра.

Как сообщал УНИАН, ранее Путин "попался" на уловках с ростом на встрече с индийским премьером Моди в Нью-Дели.