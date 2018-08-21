В России судья уговорил обнаженную блондинку сходить за шампанским, потом все отрицал и подал в отставку (фото)

Что делал российский судья с обнаженной блондинкой? Отправил ее за шампанским и снял на видео. Но и сам попал на видео, из-за чего потом подал в отставку.

В России судья уговорил голую блондинку купить шампанское на заправке. Из-за этого он попал в скандал и подал в отставку.

Как передает Breaking Mad, 21 августа квалификационная коллегия судей Ставропольского края рассмотрит заявление главы районного суда в Ставрополе Юрия Макарова о прекращении полномочий по собственному желанию. Основанием послужила видеозапись "его чести" с обнаженной девушкой на автозаправочной станции. "Да, это оказался председатель суда, который во внеслужебных отношениях должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи", - написал в Telegram правозащитник Павел Чиков.

В начале августа в соцсетях появился ролик с камер видеонаблюдения, на котором запечатлено, как на одной из заправок Краснодара остановился белый Mercedes и из него вышли мужчина с обнаженной блондинкой. Они поговорили, затем девушка, улыбаясь, направилась в магазин и приобрела бутылку шампанского, а ее спутник все это время снимал происходящие на камеру мобильного телефона.

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Пользователи соцсетей узнали в мужчине председателя Октябрьского районного суда Юрия Макарова. К тому же номер автомобиля героя ролика и судьи оказался идентичным.

"У меня нет такого живота. Я не имею никакого отношения к мужчине на ролике. Я склоняюсь ко мнению, что это пиар некий, хайп. Там есть только определенные сходства на ролике. Ни жена, ни друзья мои не опознают меня", - оправдывался Макаров. Однако затем он сдался и написал заявление об отставке по собственному желанию.

Как сообщал УНИАН, ранее российские следователи в караоке-баре избили мужчину, песня которого им не понравилась.