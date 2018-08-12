«Спросите у дедушек»: Шойгу в эфире росТВ пугал немцев «силой» России

Министр обороны РФ указал, что сегодня Кремль уделяет развитию вооруженных сил массу внимания.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу агрессивно прокомментировал заявление главы Минобороны Германии о необходимости разговаривать с Россией с позиции силы, призвав немцев узнать "мнение дедушек".

Читайте также"Неотвратимость катастрофы очевидна": журналист объяснил, почему конец режима Путина – это "дело времени"

Соответствующее заявление глава российского ведомства в интервью российскому каналу «Россия 24». Журналист упомянул, в частности, апрельское заявление главы Минобороны ФРГ о необходимости говорить с Москвой «с позиции единства и силы».

«Что касается высказываний – ну если говорить конкретно о Германии, то на мой взгляд, прежде чем говорить такие слова, надо все-таки как-то вернуться в историю», – убежден Шойгу.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что сегодня правительство и президент РФ уделяют вооруженным силам массу внимания.

«Что касается разговора с позиции силы, ну опять же, вернитесь в историю. Если сами не читаете, ну спросите у дедушек, каково это – разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать», – высказался глава Минобороны РФ.

Напомним, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен ранее призвала к более жесткому курсу в отношении Москвы. "Президент Путин не ценит слабости", - считает она. По мнению министра, путем санкций необходимо "настаивать на выполнении Россией данных в Минске обещаний" до тех по, пока не произойдет смягчение ситуации.

Тем временем, российский рубль 10 августа обновил двухлетний минимум к доллару. Причинами резкого падения российской валюты стали анонсированные 8 августа планы США ввести новые санкции против России из-за ее покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Это вызвало немедленное падение курса рубля и обвалило российский фондовый рынок.

Ранее глава связанного с Кремлем байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов спрогнозировал будущее России: страну ждут "алтари и оборонные заводы".