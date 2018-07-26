Newsweek: Байкеры Путина открыли военную базу под боком Украины посреди страны НАТО

Словацкая власть не видит ничего противозаконного в действиях прислужников российского президента, которые воевали против Украины.

Пресловутые байкеры «Ночные волки», тесно связанные с президентом России Владимиром Путиным, как раз в европейском туре. И на этот раз они открыли свою военную базу посреди страны Евросоюза и НАТО.

Об этом пишет Newsweek, добавляя, что байкеры российского президента поселились на территории заброшенной военной базы в Словакии. Когда-то страна была частью Чехословакии и входила в советский военный блок Варшавского договора, который был ответом Кремля на НАТО. Однако, сегодня и Чехия, и Словакия – члены западного военного альянса и Евросоюза.

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«Ночные волки» поддерживают враждебную позицию Москвы в отношении НАТО. И теперь они объявили, что собираются открыть постоянное подразделение на территории Словакии. На церемонии открытия их военного лагеря в стране побывали чиновники из посольства России.

В словацком министерстве иностранных дел говорят, что следят за активностью путинских байкеров и встревожены их присутствием в стране. Однако, в Братиславе считают, что «Ночные волки» не сделали ничего противозаконного. Несмотря на это, некоторые активисты считают, что прихвостни Путина на мотоциклах появились в Словакии для того, чтобы продвигать настроения против ЕС и НАТО.

«Я смотрю на создание базы Ночных волков в более широком контексте российской поддержки «левых» и «правых» радикалов в Европе. В данном случае речь идет о поддержке военизированной группы, которая называет себя «Словацкими добровольцами» и чьи члены воевали на Востоке Украины на стороне России», - сказал эксперт по вопросам Центральной Европы Даниэль Крал.

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Минимум 200 публичных деятелей Словакии подписали петицию к правительству с требованием начать действовать.

«На 50-ю годовщину августовской оккупации Чехословакии армиями стран Варшавского договора российская банда мотоциклистов «Ночные волки», которая под санкциями США с 2014 года, стала активным участником российской гибридной войны против ЕС, НАТО и Словакии», - говорится в петиции.

На военной базе, которую «Ночные волки» начали занимать во второй половине июня, были замечены танки и бронетехника. Это тяжелое военное оборудование принадлежит Министерству обороны Словакии. Но директор "Словацкого института военной истории» сдал его в аренду путинским байкерам. По словам Врала, соглашение об аренде бронетехники отменили, все танки вернули музею, а директора музея уволили. Министерство обороны попросило Генпрокуратуру проверить, угрожают ли «Словацкие добровольцы» национальной безопасности.

«Однако, решительные шаги, такие как, к примеру, давление на самих «Ночных волков», может вызвать сопротивление со стороны пророссийских кругов, которых, вероятно, поддержат влиятельные люди из правительства и парламента», - пояснил Крал.

Председатель ячейки «Ночных волков» в Словакии Йозеф Хамбалек тесно связан с бывшим министром внутренних дел страны, который сейчас занимает должность депутата парламента от правящей партии Smer. На протяжении последнего года партнер политической силы по коалиции «Словацкая национальная партия» толкала Smer ближе к России.

Издание напоминает, что «Ночные волки» нажили дурную славу тем, что они распространяют русский национализм и идеи панславизма в странах Восточной Европы, а также поддерживают «правые» радикальные настроения и движения против ЛГБТ. Путинские байкеры попали под санкции США за участие в войне против Украины, которая продолжается уже четыре года.

В течение последних нескольких месяцев российские байкеры путешествовали странами Балкан. Правительство Боснии и Герцеговины запретило их лидеру Александру Залдостанову пересекать границу страны, поскольку он представляет угрозу для национальной безопасности. Один из членов «Ночных волков» в Сербии Алкдандр Синдьелич принимал участие в попытке спецслужб России устроить переворот в Черногории в 2016 году. Цель переворота была в том, чтобы не позволить стране присоединиться к НАТО.