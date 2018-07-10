"Грудное молоко ударило в голову": в России женщина решила "выгулять" ребенка из окна восьмого этажа (видео)
17:10, 10 июля 2018Русский міръ
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Из-за такого поведения женщину ждет беседа с участковым.
В России женщина решила "выгулять" ребенка из окна восьмого этажа
Жительница Лобни, города в Московской области РФ, решила выгулять ребенка через окно восьмого этажа.
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Об этом с своем Telegram-канале сообщает Mash. Отмечается, что впереди у женщины - серьезная беседа с участковым.
"Просто грудное молоко в голову ударило", - говорится в сообщении Mash, к которому опубликовано видео.
Как сообщал УНИАН, в Уфе очевидцы сняли на видео конфликт на детской площадке, который устроили несколько молодых мам. Две женщины, не стесняясь в выражениях, оскорбляли друг друга на глазах у собственных детей, а затем перешли к более решительным действиям.
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