"Грудное молоко ударило в голову": в России женщина решила "выгулять" ребенка из окна восьмого этажа (видео)

17:10, 10 июля 2018
Русский міръ
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Об этом с своем Telegram-канале сообщает Mash. Отмечается, что впереди у женщины -  серьезная беседа с участковым.

"Просто грудное молоко в голову ударило", - говорится в сообщении Mash, к которому опубликовано видео. 

Как сообщал УНИАН, в Уфе очевидцы сняли на видео конфликт на детской площадке, который устроили несколько молодых мам. Две женщины, не стесняясь в выражениях, оскорбляли друг друга на глазах у собственных детей, а затем перешли к более решительным действиям.

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Теги: #ребенок#Россия