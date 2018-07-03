В Москве футбольный фанат вылез на опору моста и разбился, упав с огромной высоты

Российский болельщик упал с высоты в несколько десятков метров. От удара об воду он потерял сознание и утонул.

Российский футбольный фанат погиб в Москве, отмечая победу своей сборной. Инцидент произошел на Крымском мосту.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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45-летний житель Москвы в состоянии алкогольного опьянения гулял в Москве, откуда позднее переместился в сторону Крымского моста. Все это время он продолжал употреблять спиртные напитки.

Оказавшись на Крымском мосту, россиянин вылез на его опоры, встал в полный рост и стал громко кричать. Равновесие подвело мужчину: он поднялся на опору, но не удержался и упал с высоты в несколько десятков метров. От удара об воду он потерял сознание и утонул.

Отметим, что Крымский мост — это висячий мост через Москву-реку, расположен на трассе Садового кольца и соединяет Зубовский бульвар с улицей Крымский Вал в Москве.

Как сообщал УНИАН, ранее близ Крымского моста произошло ЧП.